Россияне могут проголосовать за номинантов на премию «Сделано в России — 2025»
Фото - © РИА Новости
До 17 ноября включительно доступно онлайн-голосование за номинантов на 14-ю ежегодную премию «Сноба» «Сделано в России». Каждый посетитель страницы проекта имеет возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата.
В 2025 году редакция, члены клуба, эксперты и читатели «Сноба» выберут победителей в 13 номинациях. Опен-колл на премию проходил в период с мая по октябрь, в результате чего было получено около 300 заявок.
Экспертные советы сформировали шорт-лист кандидатов. Лауреаты будут объявлены по результатам онлайн-голосования.
Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Театре Ермоловой и будет представлено в формате спектакля под руководством режиссера-постановщика Александра Шумилина, основателя пермского коллектива «немхат».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.