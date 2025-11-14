Голосование за номинантов премии «Сделано в России» продлится до 17 ноября

До 17 ноября включительно доступно онлайн-голосование за номинантов на 14-ю ежегодную премию «Сноба» «Сделано в России». Каждый посетитель страницы проекта имеет возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата.

В 2025 году редакция, члены клуба, эксперты и читатели «Сноба» выберут победителей в 13 номинациях. Опен-колл на премию проходил в период с мая по октябрь, в результате чего было получено около 300 заявок.

Экспертные советы сформировали шорт-лист кандидатов. Лауреаты будут объявлены по результатам онлайн-голосования.

Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Театре Ермоловой и будет представлено в формате спектакля под руководством режиссера-постановщика Александра Шумилина, основателя пермского коллектива «немхат».

