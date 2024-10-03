Муниципальные власти могут предложить идею для развития территорий в России

Представители муниципального сообщества России могут предложить идею для развития своей территории и улучшения качества жизни людей на портале Муниципалитеты.РФ.

Сбор инициатив стартовал в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог», который направлен на выстраивание коммуникации органов местного самоуправления с федеральной и региональной властью. Это способствует обмену опытом и выработке эффективных управленческих решений.

Проект, который впервые был запущен в 2023 году, также направлен на создание механизмов выдвижения инициатив и предложений, ориентированных на развитие и совершенствование МСУ. В прошлом году муниципальные сообщества направили 81 312 инициатив.

Идеи по развитию территорий можно выдвинуть на портале Муниципалитеты.РФ. Сначала необходимо зарегистрироваться, затем заполнить специальную форму в разделе «Муниципальный диалог». Необходимо будет указать статус реализации инициативы.

Сбор идей идет по 14 направлениям. Для работ над собранными инициативами создаются федеральные проектные команды (ФПК), в состав которых также могут войти представители муниципального сообщества.

Чтобы стать членом ФПК, необходимо отправить заявку через форму на портале Муниципалитеты.РФ. Можно также запросить форму, написав на электронный адрес mundialog@varmsu.ru. По 3 направлениям ФПК уже созданы, продолжается формирование команды еще по 11 направлениям.