Россияне могут повлиять на будущее на форуме «Сильные идеи для нового времени»

До 15 мая 2025 года инициативные жители России могут подать заявку на участие в пятом форуме «Сильные идеи для нового времени» и получить шанс напрямую повлиять на формирование общего будущего страны, говорится на официальном сайте проекта .

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», — отметил заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

После того как все желающие подадут заявки на участие в форуме, эксперты отберут топ-100 идей и самые сильные из них представят руководству страны на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде, которое состоится в июле 2025 года.

О форуме

Благодаря созданным на форуме условиям, внутренний рынок потребления в стране развивается и усиливается спрос именно на отечественные товары.

«О многих перспективных предложениях наших граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда Росконгресс, на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тысяч пользователей», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

По словам Кобякова, основной механизм взаимодействия сохраняется неизменным. Участники могут выдвигать собственные инициативы через специальную крауд-платформу, а затем совершенствовать их при поддержке квалифицированных специалистов и менторов, что способствует достижению значимых успехов.

Как поучаствовать

В 2025 году агентство принимает идеи и предложения, которые соответствуют пяти ключевым направлениям, связанным с национальными инициативами и направленными на достижение национальных целей развития России.

Любой житель России может стать участником форума. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте и выбрать интересующую номинацию. После этого участники могут отслеживать прогресс своего проекта и получать консультации и обратную связь от экспертов для доработки предложений.

Форум под названием «Сильные идеи для нового времени» проводится в России с 2020 года по указу президента Владимира Путина. За первые годы существования форум объединил более 530 тысяч человек. Каждый год примерно 1 000 идей получают поддержку в виде различных инструментов от организаторов форума, его партнеров и региональных властей.