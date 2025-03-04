Россияне могут поучаствовать в акции «Услышь победу»

В преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом стартует уникальный проект, позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года. С 15 марта по 15 мая любой желающий житель России сможет поучаствовать в акции «Услышь победу», говорится в Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

На протяжении двух месяцев, начиная с 15 марта и до 15 мая, каждый россиянин получит возможность соприкоснуться с живыми свидетельствами победного времени. Для этого достаточно будет набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905.

На горячей линии россияне смогут услышать голоса тех, кто был непосредственным участником великих событий. В коллекции архивных записей — исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания капитуляции, а также можно услышать уникальные воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот.

Акция будет доступна во всех регионах страны, в ней принимают участие главный государственный киноархив страны и крупнейший телекоммуникационный оператор — компания «Ростелеком».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.