Россияне могут получить уголовку за надпись с признанием в любви на 14 февраля

Надпись с признанием в любви на 14 февраля может обернуться уголовным делом

Научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев предупредил россиян о том, что надпись с признанием в любви на День всех влюбленных способна привести к уголовному преследованию, сообщает Постньюс .

«Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тыс. руб.», — отметил эксперт.

Уголовная ответственность за вандализм наступает в случае причинения значительного вреда имуществу. Мерами наказания в этой ситуации могут стать штраф в размере трех зарплат или арест на срок до трех месяцев.

Балакаев добавил, что украшение подъезда к празднику также сопряжено с рисками. Он предостерег от размещения декоративных элементов, таких как сердечки, на лестничных пролетах и почтовых ящиках, так как это может стать основанием для получения предписания.

