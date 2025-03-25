Россияне могут подать заявку на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс», а также соорганизаторы — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и правительство Нижегородской области сообщили об открытии приема заявок на участие в пятом форуме «Сильные идеи для нового времени». Россияне могут подать соответствующую заявку на официальном портале до 15 мая 2025 года.

Из поступивших заявок эксперты отберут 100 самых интересных идей, которые в дальнейшем будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

О форуме

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на Форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач», — отметил замруководителя администрации президента России, председатель оргкомитета Форума Максим Орешкин.

Орешкин подчеркнул, что для достижения масштабных целей развития и эффективного противостояния внешним угрозам важно объединить ресурсы как государственных структур на всех уровнях, так и отдельных представителей общества.

«Форум создает условия для развития внутреннего рынка потребления, характеризующегося высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях наших граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда Росконгресс, на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тысяч пользователей. Это говорит о высокой востребованности такого формата взаимодействия. Отбор и дальнейшая реализация предложений совершенствуется: в этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, а также критериев отбора и направлений. Неизменным остается принцип работы: у каждого есть возможность предложить свою идею через крауд-платформу, доработать ее совместно с экспертами и наставниками и достичь новых результатов», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

По словам директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой, динамика роста интереса к форуму впечатляет: статистика показывает двукратное увеличение активности участников. Если сравнивать показатели 2020 и 2024 годов, количество предложенных инициатив выросло более чем втрое, показав прирост на 208 процентов.

«За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», — подчеркнула Чупшева.

Говоря о стратегических планах группы ВЭБ.РФ, председатель ВЭБ.РФ и экспертного совета агентства Игорь Шувалов подчеркнул важность оптимального использования капитала для реализации максимального количества проектов, направленных на достижение национальных целей развития.

«Наша амбиция в новом стратегическом цикле — это максимально эффективное использование капитала Группы ВЭБ.РФ, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждем от участников Форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране и повышению качества жизни людей», — отметил Шувалов.В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам агентства и отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года:

Национальная социальная инициатив (НСИ).

Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие. Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи.

Социальные проекты — это поддержка общества на всех уровнях. Городское развитие — это проекты, которые меняют облик городов и сел.

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ).

Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика. Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для роста экономики.

Новый бизнес — это проекты, которые меняют правила игры. Идеи должны быть связаны с новыми технологиями и AI-решениями для бизнеса, которые оптимизируют процессы и открывают новые возможности.

Креативная экономика — это проекты, которые объединяют творчество и технологии. Эксперты будут обращать внимание на идеи на стыке креатива и IT, которые создают новые продукты и сервисы.

Национальная технологическая инициатива (НТИ).

Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность и сделать будущее лучше для всех.

Гражданско-военные технологии — проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки.Эксперты рассчитывают на получение идей, направленных на применение гражданских технологий для военных нужд, подготовку людей к гражданской обороне через современные методы и планирование разработок с учетом их военного потенциала.

Национальная кадровая инициатива (НКИ).

Тут фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.

Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами.

Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ).

Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.

Интересуют идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры. Важное направление — климатическая адаптация территорий и отраслей, которая поможет регионам и предприятиям справляться с новыми условиями, а также проекты, направленные на формирование экологически здоровой среды в городах и селах, где люди смогут жить в гармонии с природой.

Кто может участвовать

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 8 декабря 2022 г. № 899 Форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, в 2024 — 30 726. Ежегодно около 1 000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.