Россияне массово жалуются на сбой в работе Ozon

Жители сразу нескольких регионов России массово жалуются в Сети на сбой в работе Ozon, об этом свидетельствуют данные с сервиса Downdetector .

Пик сбоя пришелся на 15:39 по московскому времени. Пользователи сообщили, что не могут войти в личный кабинет Ozon, а также на сайт и в мобильное приложение — все это не открывается.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 6% от общего числа сообщений. На втором месте оказались Калининградская и Нижегородская области. Из этих регионов зафиксировано по 4% жалоб от общего числа.

На третьем месте по жалобам расположились Москва, Московская область и Республика Карелия — 3% сообщений.

«Не открывается приложение. Вылетает из приложения, не дает найти товар», — пишут пользователи.