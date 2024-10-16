Россияне массово жалуются на сбой в работе Apple, оператора МТС и банка ВТБ

Пользователи продукции Apple 16 октября сообщают, что не могут открыть приложение на территории России, пик жалоб пришелся на 19:00 по московскому времени, об этом свидетельствуют данные с портала Downdetector .

Больше всего сообщений о сбое в работе Apple поступает из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8% от общего числа сообщений об ошибках. На втором месте Нижегородская область, число жалоб из этого региона достигло 7% от общего количества сообщений.

Далее в порядке убывания расположились Москва и Подмосковье — по 5% жалоб от общего количества, Омская область — 3%. Также с трудностями в работе Apple столкнулись жители соседней страны — Казахстана.

Пользователи пишут, что не могут воспользоваться сервисами Apple. Мобильное приложение не работает у 33% россиян, которые сообщают об ошибках. Воспользоваться сайтом и войти в личный кабинет не могут 28% пользователей, оповестивших о проблемах в работе сервисов компании.

Судя по данным Downdetector, массовый сбой произошел также в работе приложений сети ресторанов «Вкусно — и точка», Rostic’s, а также у сети магазинов «Магнит», у хостинга Aeza, службы доставки Boxberry, у оператора МТС, банка ВТБ, у мессенджера Discord и у сервисов образовательного сервиса «Сириус».

С чем связан массовый сбой, пока не сообщается.