Россияне массово переезжают из Вьетнама обратно на родину

Некоторые россияне, которые переехали во Вьетнам, скоро начинают возвращаться обратно домой. Их мечты о райском месте быстро разбиваются о реальность, рассказал АБН24 турагент Арсений Симонов.

Первая трудность, с которой сталкиваются релоканты, — сложность при поиске квартиры. Есть вероятность столкнуться с аферистами — часто фотографии не соответствуют действительности.

Также многие местные небогатые. Некоторые из них могут жить в старых, полуразрушенных домах или на горе мусора. Путешественников, которые заходят за пределы туристических троп, это шокирует.

Еще во многих приезжих местные жители видят исключительно крупные суммы денег. Только богатых клиентов они готовы добродушно встречать.