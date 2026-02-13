Россияне массово делятся с ИИ проблемами в отношениях

Среди 42% тех, кто активно общается с ИИ, взаимодействия превратились в повседневную рутину, и это выходит далеко за пределы простого поиска фактов. К таким выводам пришло совместное исследование агентства LAMPA и платформы Twinby, россияне стали часто искать решение проблем в личной жизни, сообщает Газета.ru .

Основная задача опроса заключалась в том, чтобы разобраться: способен ли в будущем ИИ-ассистент стать настоящим компаньоном для человека? Оказалось, что искусственный интеллект давно вышел за пределы роли обычного помощника. Он интегрировался в личную сферу жизни: 38% видят в нем источник эмоциональной опоры, 29% используют для самоанализа, а каждый десятый прибегает к нему, чтобы имитировать реальные беседы.

Среди женщин преобладают запросы на эмоциональную помощь (41%) и исследование себя (32%). Мужчины же чаще задействуют его для решения бытовых вопросов (43%) или развлечений (19%). Особо заметны различия между теми, кто в паре, и одиночками. Незамужние или неженатые гораздо чаще обращаются за опорой (45%), размышлениями (45%) и даже базовым общением (22%).

Более половины участников опроса (55%) отметили, что готовы раскрыть ИИ тайны, которые трудно рассказать даже родным. Все дело в особенностях системы: 25% подчеркивают, что ИИ не судит и не разболтает, а 20% ценят нейтральные советы без эмоционального багажа.

ИИ теперь активно участвует в дискуссиях о личных делах. Почти 40% опрошенных уже делятся с ним реальными романтическими историями и разногласиями. Наибольшая активность среди молодежи 18–24 лет: половина консультируется по поводу отношений, четверть просто изливает душу. Те, кто в паре и живет вместе, реже затрагивают тему связей в целом, но вдвое чаще применяют ИИ для корректировки сложных разговоров с любимым человеком.

