Россияне активнее посещали Вьетнам, Тунис и Иорданию на майских праздниках

В 2025 году число россиян, отправившихся на традиционные длинные выходные за рубеж, увеличилось на 11% по сравнению с 2024 годом, спрос на заграничные туры вырос на 43%. Лидером среди популярных направлений остается Турция, однако наибольшую динамику прироста показал Вьетнам. Эти данные предоставили аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».

Турция заняла первое место по количеству российских туристов: здесь побывало 15% всех путешественников, выбравших заграничный отдых в майские праздники. Второе место досталось Белоруссии (12%), третье — Казахстану (8%). В пятерку лидеров также вошли ОАЭ и Египет. На Турцию пришлось 35% всех бронирований, на Египет — 18%, а на ОАЭ — 9%.

Самый значительный прирост туристического потока продемонстрировали экзотические страны из разных уголков мира: азиатский Вьетнам показал рост на 182%, африканский Тунис — на 114%, а ближневосточная Иордания — на 88%. Спрос на поездки во Вьетнам увеличился в 5,5 раза.

Значительно возрос интерес россиян к африканским направлениям: количество туристов, выбравших этот континент, выросло на 40% в сравнении с прошлым годом. Помимо Туниса, который показал максимальный рост, популярность набрали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). При этом Египет стал самым посещаемым среди африканских стран.

Хотя Вьетнам остается лидером по темпам роста в Азии, другие страны в этой части света тоже активно привлекают наших соотечественников: увеличилось число поездок в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), а также Индонезию и Монголию (по +34%). Если в прошлом году Китай делил первое место с Таиландом (по 30% среди туристов, выбравших Азию), в этом — разрыв между ними стал значительнее. Так, Китай выбрали 38% путешественников, а Таиланд — лишь 23%.

Поток туристов в Европу вырос незначительно — всего на 4%. Зато страны СНГ, где в прошлом году наблюдался спад, в этом году привлекли на 22% больше россиян.

Цены на поездки в Турцию поднялись на 10,8%, в Египет — на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. В то же время туры в Таиланд подешевели на 10,2%.