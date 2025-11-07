сегодня в 19:49

Россиянам стали доступны все серии проекта «Как нам врут»

В проекте об устройстве индустрии лжи «Как нам врут» вышла восьмая серия. Теперь зрителям доступны все эпизоды, в которых эксперты подробно рассказывают о механизмах создания дезинформации, сообщает «Лапша Медиа» .

В материале раскрывается, кто стоит за информационными атаками и какие цели преследуют манипуляторы общественным мнением. Авторы предлагают разобраться в схемах работы аферистов и спецслужб, показывают методы воздействия на массовое сознание. Также в проекте даются рекомендации по защите от информационных угроз.

Каждый выпуск посвящен отдельной технологии манипуляции. Среди тем — мошеннические схемы хищения крупных сумм и каналы вывода украденных средств.

Технология дипфейков превратилась в серьезную опасность для государственной безопасности. Эксперты предупреждают: сфабрикованное видео способно дестабилизировать обстановку в масштабах всей страны.

Исследователи изучают механизмы распространения ложной информации. Они анализируют, каким образом фальшивые утверждения укореняются в массовом сознании и какую угрозу несут обществу.

В современных конфликтах визуальный контент нередко играет решающую роль. Специалисты отмечают, что срежиссированные кадры порой оказывают влияние сильнее, чем реальная военная техника и живая сила.

Особое внимание уделяется феномену фрейминга — способу представления информации. Когда одни и те же события преподносятся под определенным ракурсом, это кардинально меняет их восприятие миллионной аудиторией.

Аналитики также рассматривают силу символики. Оказывается, элементарные визуальные образы способны объединить разобщенных людей в организованное сопротивление, которое может противостоять государственной машине.

Наконец, эксперты раскрывают структуру цифровых операций: как функционируют фермы ботов и заранее подготовленные аккаунты, ведущие борьбу за общественное внимание и эмоциональный отклик пользователей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.