Россиянам разрешили не мыть яйца
Существует распространенное мнение о необходимости мытья куриных яиц перед употреблением, мотивированное стремлением избавиться от бактерий, включая сальмонеллу, находящуюся на скорлупе. Однако есть и противоположная точка зрения, утверждающая, что эта процедура негативно влияет на срок хранения продукта. Фермер Олег Сирота высказал свое мнение на этот счет, сообщает Life.ru.
«Вообще ни домашние, ни покупные яйца не нужно как-то особенно обрабатывать. Прям из-под куры — можно промыть. Все эти болезни, которые были опасны для человека, уже у птиц давно побеждены, и в яйцах точно ничего нет. В рознице — тем более. Поэтому можно ничего не делать. И молоко из магазина, которое пастеризовано, тоже можно не кипятить. Иначе вы убиваете все полезное в нем», — отметил он.
Сирота также подчеркнул, что, несмотря на наличие птичьего гриппа у кур, зараженные особи оперативно уничтожаются. Следовательно, яйца, доходящие до прилавков магазинов, не представляют опасности.
По его мнению, мыть их необязательно, и хотя мытье не принесет вреда, оно лишено смысла.