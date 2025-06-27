Россиянам разрешили не мыть яйца

Существует распространенное мнение о необходимости мытья куриных яиц перед употреблением, мотивированное стремлением избавиться от бактерий, включая сальмонеллу, находящуюся на скорлупе. Однако есть и противоположная точка зрения, утверждающая, что эта процедура негативно влияет на срок хранения продукта. Фермер Олег Сирота высказал свое мнение на этот счет, сообщает Life.ru .

«Вообще ни домашние, ни покупные яйца не нужно как-то особенно обрабатывать. Прям из-под куры — можно промыть. Все эти болезни, которые были опасны для человека, уже у птиц давно побеждены, и в яйцах точно ничего нет. В рознице — тем более. Поэтому можно ничего не делать. И молоко из магазина, которое пастеризовано, тоже можно не кипятить. Иначе вы убиваете все полезное в нем», — отметил он.

Сирота также подчеркнул, что, несмотря на наличие птичьего гриппа у кур, зараженные особи оперативно уничтожаются. Следовательно, яйца, доходящие до прилавков магазинов, не представляют опасности.

По его мнению, мыть их необязательно, и хотя мытье не принесет вреда, оно лишено смысла.