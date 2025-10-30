Россиянам разъяснили правила утилизации влажных салфеток

Российский экологический оператор (РЭО) напомнил, что такие предметы гигиены, как влажные салфетки и ватные палочки, а также пакеты и упаковка должны отправляться исключительно в контейнеры для смешанного мусора. Об этом сообщает ТАСС .

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), организация призвала граждан выбрасывать бумагу и синтетические влажные салфетки в баки для смешанных отходов.

«Серьезные засоры и дополнительные расходы на прочистку труб возникают из-за попадания в канализацию бытовых отходов. Такие средства личной гигиены, как влажные салфетки и ватные палочки, а также пакеты и упаковка должны утилизироваться строго в контейнер для смешанных отходов. Исключением является туалетная бумага, которая способна разлагаться в воде естественным путем, а потому ее можно выбрасывать в канализацию. Картонные втулки, в свою очередь, подлежат сдаче с макулатурой на переработку или могут быть выброшены в контейнер для вторсырья», — пояснили в РЭО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к министру промышленности и торговли Антону Алиханову предложил рассмотреть возможность введения специальной маркировки для влажной туалетной бумаги и синтетических влажных салфеток. Об этом свидетельствует копия письма, имеющаяся в распоряжении «Коммерсанта». По мнению губернатора, данная мера позволит лучше информировать граждан о правильных способах утилизации, уменьшить количество засоров и снизить нагрузку на коммунальные системы.