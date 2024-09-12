Россиянам разъяснили, когда могут изъять дачный участок

Глава Росреестра Олег Скуфинский разъяснил механизм действия нового закона, согласно которому россияне могут лишиться дачи, если в течение трех лет не будут осваивать земельный участок, сообщает РБК .

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с руководителем ведомства.

«Если человек приобрел участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», — сказал Скуфинский.

Он подчеркнул, что новый закон добавляет 3 года на данные цели, а затем начинаются ранее установленные сроки.

По словам главы Росреестра, если собственник участка не использует землю в течение 3 лет, то сначала он получит предупреждение от контрольно-надзорных органов. После этого собственник обязан устранить нарушения в течение 6 месяцев.

Скуфинский добавил, что при отсутствии изменений Росреестр в течение 30 дней вправе инициировать судебный процесс об изъятии земельного участка. При этом в новом законе отсутствуют новые штрафы и новые основания для лишения россиян земли.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о предельном сроке для освоения собственниками земельных участков в населенных пунктах и СНТ страны. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.