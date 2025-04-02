Россиянам расскажут об особенностях аутизма у взрослых людей

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На протяжении всего апреля пользователи «Одноклассников» смогут узнать больше о расстройствах аутистического спектра у людей старшего возраста. Это стало возможным благодаря сотрудничеству популярной социальной платформы с фондом «Обнаженные сердца».

Апрель традиционно считается месяцем распространения информации об аутизме во всем мире. В течение этого периода в сообществах «Социальные проекты ОК» и «Обнаженные сердца» будут публиковаться различные материалы, развенчивающие мифы и предоставляющие достоверные факты о жизни взрослых людей с аутизмом.

Инициатива призвана повысить осведомленность пользователей о проблемах, с которыми сталкиваются люди старшего возраста, имеющие расстройства аутистического спектра.

Специалисты фонда поделятся информацией о специфике аутизма среди взрослого и пожилого населения, осветят проблемы, с которыми они регулярно сталкиваются. Пользователи ОК смогут также использовать специальные тематические рамки для выражения поддержки людям с аутизмом.

14 апреля состоится онлайн-трансляция на платформе, посвященная развенчанию мифов об аутизме, обсуждению реальности и способов поддержки. В эфире примут участие эксперты Фонда «Обнаженные сердца» — невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова.

Целью совместной инициативы «Одноклассников» и Фонда является повышение осведомленности о проблемах семей, воспитывающих людей с расстройством аутистического спектра. Это поможет родственникам глубже понять особенности поведения близких с аутизмом, их потребности и наладить эффективную коммуникацию.