Россиянам рассказали, за какими грибами уже можно идти на «тихую охоту»

Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», грибник Дмитрий Тихомиров рассказал, какие грибы уже можно собирать с началом сезона «тихой охоты». Как отметил специалист, в период смены жаркой погоды похолоданием и обилием осадков активно начинают расти грибницы. В Подмосковье уже появились белые сетчатые грибы.

«Сейчас можно идти сейчас и в смешанный лес: в сосновый, еловый, потому что сейчас точно пошли под Москвой так называемые белые сетчатые. Вообще у белых грибов несколько видов, точнее три, которые у нас растут в полосе», — рассказал грибник в эфире радио Sputnik.

По березовым опушкам и под дубами уже вылезли первые белые грибы. Однако на данный момент большинство из них червивые, так как грибные комарики начали откладывать личинки в них.

Тем не менее в средней полосе распространены и не червивые грибы, например, лисички, замеченные под Москвой. Пока они не слишком крупные, но зато точно не червивые. Тихомиров рекомендовал отправиться за ними в березовые рощи, ельники.

Более того, в подмосковных лесах уже можно встретить и желто-бурые подосиновики. Они гораздо менее червивы белых. Стоит помнить о том, что искать вид таких грибов нужно под березами.

В заключение специалист отметил, что, согласно прогнозу, в скором времени должны прекратиться дожди и установиться тепло, что скажется на грибной волне. По предположениям Тихомирова, еще неделю можно будет активно набирать грибы, а затем случится перерыв. Тем не менее лисички вероятнее всего продолжат идти, так как для них было достаточно осадков.