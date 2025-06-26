Россиянам рассказали про характер и особенности породы собак родезийский риджбек

Немногие знают, что существуют собаки с уникальной особенностью: у них на спине (ридж) шерсть растет в обратном направлении. Таких собак называют риджбеками. Существует три разновидности этой породы: тайский, родезийский и фукуокский (вьетнамский) риджбеки, сообщает Общественная Служба Новостей .

История и особенности родезийского риджбека

Порода произошла от полудиких готтентотских собак, обитавших в Южной Африке. Эти псы славились выносливостью, бесстрашием и использовались для охоты на крупных животных, включая львов, леопардов и буйволов. Европейские переселенцы скрещивали их с борзыми, мастифами, догами и другими породами, что привело к появлению родезийского риджбека.

В 1922 году в Родезии (ныне Зимбабве) был разработан первый стандарт породы, а в 1924 году она получила официальное признание. Со временем риджбеки распространились по миру, в том числе в Англии и России, где их активно разводят и сегодня.

Родезийский риджбек — сильная, статная и умная собака с выраженным охотничьим инстинктом. Кобели достигают 63–69 см в холке при весе 32–36,5 кг, суки — 61–66 см и 29–34 кг. Они обладают мгновенной реакцией, отличным здоровьем и могут преодолевать до 50 км без остановок. Окрас преимущественно рыжий, иногда с черными отметинами.

Эти собаки преданы хозяину, ласковы с детьми, игривы и дружелюбны, но при необходимости готовы защитить семью.

Тайский риджбек (МахТай)

Эта порода сформировалась в изолированных районах Таиланда и сохранила древний облик. Использовалась для охоты, охраны и перевозки грузов. Официальное признание пришло лишь в 1989 (Азия) и 1993 (мир) годах. В Россию тайских риджбеков завезли в 1998 году.

Собака атлетична, с развитой мускулатурой и короткой жесткой шерстью. Окрасы: черный, красный, голубой и их оттенки. Характер независимый, требует терпения и ласки. К незнакомцам относятся настороженно, но без агрессии. Любят семью, долгие прогулки и путешествия.

Фукуокский (вьетнамский) риджбек

Порода существует более 400 лет и происходит с острова Фукуок. Развивалась в изоляции, использовалась для охоты и охраны. В конце XX века французы привезли несколько особей в Европу, где они участвовали в выставках.

Вьетнамские кинологи восстановили стандарты породы, и в 2023–2024 годах фукуокские риджбеки добились успеха на международных выставках. Это редкая порода: в мире всего около 700 чистокровных особей, преимущественно рыжего и черного окрасов.

Собаки отлично плавают, лазают по деревьям и высоко прыгают. Рост кобелей — 50–55 см, вес — 18–20 кг; суки мельче — 48–52 см и 12–18 кг. Легко обучаются, преданы хозяину, добродушны, но способны защитить дом. Во Вьетнаме популярны забеги риджбеков — зрелищные и эмоциональные мероприятия.