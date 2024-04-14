Россиянам рассказали правила безопасности при посещении бани

При посещении бани или сауны следует соблюдать несколько правил безопасности. Ведь воздействие высоких температур не рекомендуется врачами для многих людей, страдающих рядом хронических заболеваний, сообщает Общественная служба новостей.

Так, перед тем, как зайти в баню или сауну, следует посидеть в предбаннике или постоять под горячим душем. Так организм сможет привыкнуть к более высоким температурам.

При первом заходе в парилку следует помнить, что оптимальное время для прогрева организма — 3-5 минут. Длительное нахождение в бане может привести к плачевным последствиям.

После каждого похода в парилку следует делать небольшие перерывы — отдыхать не менее пятнадцати минут. Это позволит организму восстановиться после экстремальной ситуации.

Не менее важно соблюдать баланс жидкости в организме. Именно поэтому при посещении сауны или бани с собой необходимо брать воду, чтобы восстанавливать водный баланс после больших температур.

Находясь непосредственно в парилке, лучше не наносить на кожу косметические средства и маски. Эфирные масла в составе могут нагреться и привести к ожогу тела.