Россиянам рассказали, почему может появляться скука в отношениях

Клинический психолог, сексолог, психотерапевт пар Муза Конина отметила, что в основном люди хотят гармоничных и счастливых отношений с партнером, но и в благополучных союзах может появиться скука. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как подчеркнула специалист, если в отношениях скучно, то их уже не назвать счастливыми. На консультации к обычно приходят супруги, находящиеся либо в очень конфликтных отношениях, либо скучающие и хотящие вернуть интерес друг к другу.

«Важно понимать, что скука — это достаточное основание для некоторых пар для того, чтобы обратиться за помощью, признавая проблему. В скучных отношениях обычно скучный или редкий секс, или он отсутствует», — отметила Конина.

Она отметила, что это частая проблема, с которой люди обращаются к психологу, но за ней могут скрываться другие причины. Например, супруги не общаются и не взаимодействуют друг с другом, показывая внешнее благополучие и скрывая недовольство.

«Важно начать говорить о своем недовольстве, если вы о нем молчите. Найти друг для друга время, если вы слишком переключились на быт, детей, работу. Попробовать проводить время так, как вам интересно, вдвоем. Искать точки пересечения», — посоветовала психотерапевт.