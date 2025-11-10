Россиянам рассказали о влиянии накипи в чайнике на счета за свет

сегодня в 20:05

Эксперт Гуськов: накипь в чайнике может повысить счета за электричество

Младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов заявил, что своевременное удаление минеральных отложений, то есть накипи из электрочайника поможет избежать слишком больших счетов за электроэнергию, сообщает Газета.ru .

«Для чистки целесообразно прокипятить воду в чайнике с добавлением лимонной кислоты, дать раствору постоять, затем тщательно промыть прибор. Альтернативное решение — фильтрация воды перед ее кипячением, чтобы замедлить образование отложений. Профилактическую очистку разумно проводить, ориентируясь на фактическое нарастание налета», — сказал эксперт.

По его словам, минеральные отложения формируют микроскопические неровности на поверхности нагревательного элемента, выступая в качестве очагов зарождения пузырьков. Возникающий шум в основном объясняется процессом формирования и последующим коллапсом паровых пузырьков в более прохладных участках воды.

Неровная накипь способствует увеличению количества активных центров парообразования, из-за чего процесс кипения становится более хаотичным и сопровождается повышенным уровнем шума.

