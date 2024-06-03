Россиянам рассказали о самых эффективных способах удаления желтых пятен с белых вещей

Белая одежда смотрится очень нарядно и эффектно, но, к сожалению, она достаточно маркая. Со временем белые вещи могут приобретать некрасивый грязно-серый оттенок и желтые пятна. Однако это можно исправить в домашних условиях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Перед тем, как приступать к отбеливанию вещи, важно проверить состав ткани и температурный режим стирки, указанный на ярлычке. Это необходимо, чтобы не испортить материал, особенно синтетический.

Эксперты советуют использовать для отбеливания кислородосодержащие средства, которые подходят для всех тканей, даже деликатных, и не требуют высоких температур. Обычно такие средства нужно замочить в воде на несколько часов, а затем постирать в них вещи.

Если пятна на одежде сильные, можно прокипятить белье с отбеливателем минимум 15 минут, а затем отправить все в стиральную машину. Стоит помнить, что таким способом можно пользоваться только с одеждой из определенных материалов.

Также эффективным домашним средством от желтизны может стать кипячение белья в растворе стирального порошка, отбеливателя, соды и растительного масла. Для этого нужно поварить вещи на медленном огне 15-20 минут, оставить их на ночь и постирать в машине.

Если вещь очень дорогая, от экспериментов лучше воздержаться и отдать ее в химчистку. Тем не менее, большинство белых вещей можно успешно отбелить и в домашних условиях, отмечают эксперты.