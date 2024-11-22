Россиянам рассказали о распространенных видах мошенничества по электронной почте

Сегодня электронная почта остается одним из самых популярных векторов мошенничества, поскольку она предоставляет удобный и анонимный способ взаимодействия с потенциальными жертвами. Мошенники постоянно изобретают новые схемы для обмана пользователей, сообщил РИАМО руководитель группы спам-анализа «Почты Mail.ru» Дмитрий Моряков.

«Специалисты службы информационной безопасности ежедневно исследуют различные мошеннические схемы, чтобы научиться противостоять им и предотвратить их воздействие на пользователей», — сказал Моряков.

Он подчеркнул, что одним из распространенных методов мошенников для получения доступа к конфиденциальной информации пользователей является фишинг. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени известных компаний или сервисов, запрашивая логины и пароли.

По словам специалиста, еще одной популярной схемой преступников стала компрометация аккаунта. Этот вид мошенничества заключается в несанкционированном доступе к почтовым ящикам. Злоумышленники могут использовать украденные учетные данные или фишинговые письма для доступа к почтовому аккаунту.

Также мошенники часто используют схемы денежных переводов. Киберпреступники могут притворяться нуждающимися в помощи людьми, предлагают жертвам отправить деньги несуществующим родственникам или сделать вклады на их счета.

Кроме того, мошенники могут рассылать электронные письма с вложениями, содержащими вирусы. Эти программы способны захватывать систему и получать доступ к личным данным или перехватывать переписку пользователей.

Эксперт отметил, что для безопасности необходимо всегда обращать внимание на адрес отправителя. Для определения легитимного адреса отправителя можно посетить официальный сайт компании или учреждения, а также воспользоваться поисковой системой.

Помимо этого, следует быть внимательным к так называемой спам-почте. Не нужно открывать вложения или переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Для проверки ссылки достаточно навести на нее курсор, чтобы увидеть, куда она ведет. Еще не следует вводить пароли на подозрительных сайтах.

«Обращайте внимание на само содержание писем. Мошеннические письма часто содержат грамматические ошибки, неестественный язык или общие обращения, такие как „Уважаемый клиент“, вместо обращения по имени», — рассказал Моряков.

Эксперт добавил, что нужно с настороженностью относиться к запросам о конфиденциальности или срочности. Мошенники нередко применяют методы создания искусственной критической ситуации, чтобы сбить жертву с толку.