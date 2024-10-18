Россиянам рассказали о правильном уходе за вещами из искусственной кожи

Приобретая вещи из искусственной кожи, многие не задумываются о том, как за ними ухаживать. Искусственная кожа популярна благодаря своей практичности, привлекательному виду и цене, однако требует особого ухода, сообщает Общественная Служба Новостей .

Чтобы не испортить изделие, следует соблюдать несколько правил. Механические воздействия могут повредить материал, поэтому стирать его нужно лишь при сильных загрязнениях и очень осторожно. Рекомендуется изучить инструкции на ярлыке — если они стерты, стоит протестировать небольшую область на изнаночной стороне.

Перед стиркой важно подготовить вещь: проверить карманы, защитить металлическую фурнитуру от царапин, застегнуть пуговицы и вывернуть изделие наизнанку. Пятна лучше удалять локально с помощью специального пятновыводителя. Для стирки рекомендуется использовать моющие средства без хлора и отбеливателей, а температура воды не должна превышать 30-35 градусов. Можно выбрать деликатный режим без отжима в стиральной машине — лучше сделать это вручную.

Для хранения вещей из экокожи следует использовать специальные чехлы, а платья и куртки лучше вешать на плечики, чтобы они не теряли форму. Перед длительным хранением нужно обязательно чистить и обрабатывать изделия, а также регулярно протирать их от пыли мягкой влажной тряпочкой, чтобы сохранить их в хорошем состоянии.