Россиянам рассказали о погоде в начале апреля

Метеоролог, главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в первой декаде апреля сохранится положительная температурная аномалия, а затем погоду начнут определять атлантические циклоны.

Март в столичном регионе завершится теплой погодой.

«Если в начале апреля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, то потом власть над погодой перейдет к атлантическим циклонам, а это значит, что будет облачно и практически редкий день в первой декаде апреля обойдется без дождя, но это будет небольшой дождь, и он будет очень локально», — уточнила Позднякова в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что в первую пять дней апреля минимальная температура составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18. Во вторую пятидневку дневные значения останутся выше нормы, но без рекордов — в пределах +10…+15 градусов.

По оценке синоптика, вся первая декада апреля ожидается с устойчивой положительной аномалией температуры.

