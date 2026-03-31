Россиянам рассказали о погоде в начале апреля
Фото - © Люди под дождем/Медиасток.рф
Метеоролог, главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в первой декаде апреля сохранится положительная температурная аномалия, а затем погоду начнут определять атлантические циклоны.
Март в столичном регионе завершится теплой погодой.
«Если в начале апреля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, то потом власть над погодой перейдет к атлантическим циклонам, а это значит, что будет облачно и практически редкий день в первой декаде апреля обойдется без дождя, но это будет небольшой дождь, и он будет очень локально», — уточнила Позднякова в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметила, что в первую пять дней апреля минимальная температура составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18. Во вторую пятидневку дневные значения останутся выше нормы, но без рекордов — в пределах +10…+15 градусов.
По оценке синоптика, вся первая декада апреля ожидается с устойчивой положительной аномалией температуры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.