Россиянам рассказали, когда можно увидеть звездопад Лириды

Метеорный поток Лириды в России продлится с 14 по 30 апреля. Его пик наступит в ночь на 22 апреля, сообщает Общественное Телевидение России .

Жители средних северных широт смогут насладиться звездопадом 21 апреля с 22:30 по местному времени, а южных — после полуночи. Предположительно, активность метеоров достигнет 18 единиц в час.

«Больше всего падающих звезд можно «поймать», когда радиант достигнет своей высшей точки», — отметили журналисты.

Заметить поток можно будет невооруженным глазом, и телескопы с биноклями для этого не потребуются.

В ночь на 22 апреля желающим посмотреть за метеорным потоком посоветовали отправиться за город или в тихое место, чтобы застать чистое небо и не отвлекаться на шум.