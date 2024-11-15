Россиянам рассказали, какой должен быть коэффициент для выхода на пенсию в 2025 г

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), чтобы человек мог выйти на пенсию в следующем году, составит 30 единиц, показатель повысился на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, максимальное количество ИПК, которое человек может набрать за один год, составляет 10 единиц. ИПК начисляются за год работы или другой деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счет гражданина, за которого работодатели платят взносы в Социальный фонд РФ.

«Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия», — сказала Епифанова РИА Новости.

Она подчеркнула, что все вышесказанное относится к официальному трудоустройству и получению сотрудником «белой» зарплаты.