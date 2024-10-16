Россиянам рассказали, какие отечественные сервисы заменят push-уведомления

Вице-президент компании «Ростелеком» Дарий Халитов предупредил о возможной блокировке всех сервисов Google в России, что может привести к потере доступа к Google Mobile Services. Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал, чем это может обернуться для россиян, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эти сервисы являются ключевыми для функционирования Android и обеспечивают работу различных приложений, включая такие сервисы, как погода и такси. В результате россияне могут столкнуться с отсутствием push-уведомлений от банковских приложений и других сервисов.

Герман Клименко отметил, что в России существуют отечественные аналоги программного обеспечения, но их внедрение на миллионах устройств Android может оказаться сложным. Он выразил сомнения в возможности быстрого создания полноценной замены, аналогичной Google Play. Поддержка Android для установки сторонних приложений может помочь, но на данный момент отсутствуют разработанные решения.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие push-уведомлений будет затруднительным для пользователей, поскольку это важная функция системы. Он отметил, что ситуация требует изобретательности и поиска обходных путей, как это было с запуском аналогов других сервисов.

«Хорошо, что Android разрешает ставить такие программы. Будем надеяться, что появится такое приложение, но пока таких сервисов у нас нет», — заключил специалист.