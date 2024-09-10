Россиянам рассказали, какие есть типы привязанности и в чем их отличие

Если у человека надежный тип привязанности, он способен выстраивать безопасные и любящие отношения с окружающими. Он испытывает доверие к другим, и, в свою очередь, получает это доверие обратно. Ему свойственно как принимать, так и отдавать любовь. Такой человек не переживает, если его близким нужно время побыть одним. Он зависит от других, но при этом не теряет своей независимости. У него хорошая самооценка. Он не испытывает неловкость, когда дело касается выражения своих эмоций и чувств. Кроме того, он не боится остаться наедине с собой.

Люди с тревожным типом привязанности не уверены в своих отношениях, зачастую они очень боятся потерять своего партнера и постоянно ищут подтверждения чувств к ним, могут быть навязчивыми. «Тревожники» беспокоятся о том, что им не хватает заботы от близкого человека. Они также очень ревнивы. Им требуется одобрение, которое они стараются завоевать. Люди с этим типом привязанности готовы пойти на крайние меры, чтобы удержать партнера. В моменты ссор и конфликтов они склонны к угрозам, манипуляциям, а иногда даже физическому насилию.

Люди с избегающим типом привязанности страдают проблемами с близостью – как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Они предпочитают отношения без обязательств и не вкладывают свои эмоции и чувства в романтические или дружеские связи, не делятся своими мыслями и переживаниями с людьми, которые им дороги, и испытывают проблемы с доверием. Люди с этим типом привязанности не поддерживают своего партнера в трудных ситуациях. Во время ссор или конфликтов они предпочитают избегать обсуждений. Кроме того, эти люди настолько не переносят выяснение отношений, что для них легче просто прекратить их.

Человек с тревожно-избегающим типом привязанности одновременно жаждет близости и отталкивает своего партнера. С ним его пара постоянно качается на «эмоциональных качелях». Часто такие отношения можно назвать токсичными. Такой человек может остро реагировать на разлуку, а в другие моменты вообще не проявлять никаких эмоций по этому поводу. Внутренний конфликт между стремлением к близости и страхом утраты постоянно присутствует в его жизни. Он испытывает неуверенность в надежности отношений, часто прибегает к манипуляциям, чтобы добиться желаемого. Ему нужно постоянное подтверждение своей значимости и важности для окружающих.