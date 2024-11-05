Россиянам рассказали, какая капуста больше подходит для закваски

Врач-диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что не только белокочанная капуста может быть использована для закваски.

По словам эксперта, в России существует давняя традиция ферментации белокочанной капусты, однако стоит рассмотреть и альтернативные, порой более полезные варианты.

«Белокочанная капуста грубая, поэтому можно квасить краснокочанную или пекинскую, которая намного нежнее. Можно добавлять свеклу или морковь. Таким образом мы получаем очень недорогой овощной гарнир», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

Кроме того, краснокочанная капуста обладает рядом преимуществ по сравнению с белокочанной, добавила диетолог.

Хотя краснокочанная капуста имеет более высокую цену, в ней содержатся антоцианы — красящие вещества, которые эффективно борются с воспалительными процессами и окислительным стрессом, а также могут помочь в замедлении процессов старения. Смешивание белокочанной и краснокочанной капусты позволяет усилить полезные свойства этой смеси, заключила Дианова.