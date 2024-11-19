Россиянам рассказали, как защититься от утечки данных

Руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский, заявил о том, что личные данные жителей России оказались в открытом доступе в Интернете. По его словам, в даркнете сейчас можно обнаружить данные каждого гражданина нашей страны. Эксперт в области кибербезопасности Марсель Дандамаев отметил, что сами по себе «слитые» личные данные не представляют угрозы. Тем не менее, по словам специалиста, они могут быть использованы злоумышленниками для обмана или шантажа их владельцев, сообщает «Вечерняя Москва».

Дандамаев рассказал, что с помощью этих данных получение кредита на чужое имя представляется маловероятным. Прежде всего, такую информацию используют мошенники, которые начинают звонить потенциальным жертвам с целью выманивания средств. Например, если произошла утечка данных с портала госуслуг, то человеку могут звонить под видом сотрудников и просить, к примеру, назвать определенный код.

Совсем иная ситуация, когда информация о человеке утекла из медицинских учреждений. В этом случае злоумышленники могут инициировать звонки пострадавшим, шантажируя их раскрытием медицинской тайны, пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно полностью уберечь себя от утечек персональной информации. В связи с этим он порекомендовал, где это возможно, указывать неполные или недостоверные данные о себе.

«Вы можете, во-первых, завести какую-нибудь дополнительную сим-карту для доставок, карт лояльности и так далее. Чтобы в случае чего можно было от нее избавиться. Во-вторых, если вы заполняете данные для какой-то доставки или магазина, где не сильно требуются ваши имя и фамилия, их можно коверкать: указывать фамилию с ошибкой или писать другое имя», — предложил Дандамаев.

Если личные данные уже оказались в Интернете и владельцу начали поступать звонки от мошенников, лучше всего просто их игнорировать, заключил специалист.