Россиянам рассказали, как защитить урожай от вредителей

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, как защитить огород и урожай от различных вредителей. По его словам, обработка инсектицидами позволяет избавиться от насекомых на какое-то время, сообщает «ФедералПресс» .

Инсектициды — это химикаты, предназначенные для уничтожения вредителей. Обработав ими растения, можно избавиться от насекомых на некоторый срок.

«Вот он появился — надо обрабатывать. Можно обрабатывать и до, и после посадки, но это все химикаты. Это все не полезно», — отметил биолог.

Садоводам придется делать выбор: не обрабатывать растения или все же спасти свой огород, добавил Воробьев.