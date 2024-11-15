Россиянам рассказали, как выбрать эффективные чистящие средства

Аналитики рассказали о росте продаж товаров для уборки на 20%. Стало известно, как правильно подобрать эффективные моющие и чистящие средства, не переплачивая за них, сообщает «Вечерняя Москва».

В стандартный комплект бытовых моющих средств входят стиральный порошок, очиститель для дома в виде спрея, отбеливатель, средство для посуды, «Антижир», средство для мытья полов и очиститель унитаза. В самых доступных вариантах общая стоимость составляет приблизительно 1400 рублей, при этом наибольшую часть затрат составляет стиральный порошок — 250 рублей за 2,5 килограмма. Самая низкая цена у средства для мытья посуды, которое обойдется в 150 рублей за 900 миллилитров.

Выбирая бытовую химию, важно обращать внимание на отсутствие опасных веществ. Например, триклозан и триклокарбан, содержащиеся в средствах для мытья посуды, могут вызывать аллергии. В стиральных порошках иногда присутствуют фосфаты, которые пагубно влияют на природу и уничтожают полезные бактерии.

Наиболее агрессивными являются очиститель «Антижир» и средство для унитазов. Стоимость первого составляет около 200 рублей за 500 миллилитров. Сэкономить при покупках можно используя маркетплейсы, где цены ниже на 20% по сравнению с розницей. Также стоит учесть отзывы на товары, чтобы избежать подделок. Тренд на покупку в больших упаковках позволяет существенно экономить: например, оптовая цена средства для мытья посуды может быть в два раза ниже розничной.