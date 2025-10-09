Россиянам рассказали, как вернуть доступ ко взломанному аккаунту в Telegram

Если аккаунт в Telegram был взломан, необходимо немедленно удалить доступ посторонних лиц в течение 24 часов, чтобы предотвратить дальнейшие действия злоумышленника. По словам создателя Telegram-клиента Telega Фаниса Садыкова, через сутки такая возможность появится уже у мошенников, сообщает Газета.ru .

Садыков уточнил, что важно проверить также контроль над SIM-картой, на которую зарегистрирован аккаунт в Telegram. Для восстановления доступа к украденному профилю в мессенджере важно иметь под рукой уже авторизованное устройство.

Специалист рекомендовал россиянам проверить активные сессии и закрыть незнакомые подключения через раздел «Устройства» в настройках приложения. Telegram блокирует удаление чужих сеансов с нового устройства на сутки. После возврата контроля в Telegram следует активировать двухэтапную аутентификацию через облачный пароль.

При утере доступа следует запросить код через SMS или обратиться на support@telegram.org.

«Если вы пропустили уведомления Telegram о входе с чужого устройства и злоумышленник закрыл все сеансы после 24 часов с момента входа, попробуйте снова запросить код авторизации через SMS. В случае отсутствия SMS заполните форму на сайте поддержки support@telegram.org и укажите номер телефона и дату последнего доступа», — добавил эксперт.

