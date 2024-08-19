Россиянам рассказали, как убедиться в безопасности браузера

Эксперты в сфере кибербезопасности рассказали, какие существуют критерии безопасности браузера. Специалисты добавили, что даже популярные браузеры несут в себе потенциальные риски, сообщает «Секрет фирмы» .

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский отметил, что браузер должен гарантировать как безопасность данных, находящихся внутри, так и защиту инфраструктуры снаружи.

Руководитель практики фронтенд-разработки RNT Group Антон Ким выделил три основных критерия, по которым можно судить о безопасности того или иного браузера. К ним относятся: обеспечение конфиденциальности, защита от угроз, а также фильтрация нежелательного контента.

По информации от «Яндекс Радара», в 2024 году пять наиболее популярных браузеров в России — это Google Chrome, «Яндекс Браузер», Safari, Android Browser и Opera.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов отметил, что с точки зрения основной функциональности — просмотра интернет-страниц — все современные браузеры достаточно безопасны.

Вместе с тем руководитель направления пентеста Infosecurity (ГК Softline) Алексей Гришин считает, что любой браузер несет в себе потенциальные риски. Так, Google Chrome может быть уязвим из-за большого количества расширений, а Mozilla Firefox рискует подвергнуться определенным уязвимостям из-за относительно низкой популярности. Microsoft Edge может представлять некоторые риски из-за новизны кода. В Opera опасности несет ряд дополнительных функций.

Однако эксперты сошлись во мнении, что лучше и безопаснее всего использовать предустановленные и самые известные браузеры.