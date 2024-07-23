Россиянам рассказали, как спастись от нашествия слепней и оводов

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин порекомендовал дачникам использовать репелленты для защиты от таких насекомых, как слепни и оводы, сообщает NEWS.ru .

Средства на основе ДЭТА, пикаридина и других активных компонентов очень хорошо отпугивают насекомых, поделился депутат. Репелленты необходимо наносить на открытые участки кожи и одежду, избегая попадания средства в глаза и на другие слизистые оболочки.

Председатель Союза дачников Подмосковья также посоветовал носить вещи с длинными рукавами, брюки и головные уборы — кепки или шляпы со специальной сеткой для защиты лица. Чаплин подчеркнул, что для работы в огороде наиболее подходящими являются утренние и вечерние часы, когда количество слепней и оводов заметно уменьшается.

Он добавил, что окна следует оборудовать москитными сетками. Также рекомендуется ограничить использование ярких оттенков в одежде и парфюмерии.

«Эти насекомые, известные своим болезненным укусом, чаще встречаются в теплое время года и около водоемов, где создаются условия для их размножения», — рассказал законодатель.

Места, где оводы и слепни особенно активны, включают открытые поля, лесные массивы, пастбища и другие зоны с высокой влажностью. Также слепни и оводы проявляют интерес к крупному рогатому скоту и свиньям, но эти насекомые кусают не только их, заметил Чаплин.