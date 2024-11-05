Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

В Руспродсоюзе проинформировали о росте цен на новогодний стол почти на 2% — до 11 740 рублей. Стало известно, как можно сэкономить на подготовке праздничного застолья, сообщает «Вечерняя Москва».

Чтобы сэкономить, рекомендуется заранее закупать долгосрочные продукты, поскольку к празднику цена на них, скорее всего, вырастет. Специалисты посоветовали уделить внимание таким товарам, как рыба, красная икра, различные соусы, алкогольные напитки и закуски.

Еще один важный элемент новогоднего меню — это консервированные продукты. Их необходимо хранить в темном месте при температуре от 0 до +15 градусов. Например, консервированный горошек стоит от 120 руб. за 400 г.

Майонез тоже можно приобрести заранее, но разумнее отложить его покупку на несколько недель. Этот продукт следует держать в прохладном месте вдали от солнечных лучей при температуре от 0 до +18 градусов, что позволит сохранить его до 45 дней. Цены начинаются от 95 руб. за 350 г.

Красную икру лучше всего хранить в морозилке при температуре от –2 до +4 градусов в герметичной упаковке, что обеспечит срок хранения до 3 месяцев. Стоимость — от 4 тыс. руб. за 500 г.

Отличным дополнением к праздничному столу станет нерка, которая доступна по цене от 1,2 тыс. руб. за кг и может храниться в морозильной камере несколько месяцев.

Шампанское желательно хранить в горизонтальном положении для сохранения эластичности пробки при температуре выше 10 градусов. При этом оно может оставаться годным до 12 месяцев. Цена — от 510 руб. за 0,75 л.

Диетолог Виктория Безнебеева отметила, что праздничный новогодний стол должен быть сбалансированным. Вместо майонеза в оливье можно использовать йогурт. Не стоит также забывать и про овощные салаты. Эксперт порекомендовала приготовить диетические канапе и заменить жирное мясо на индейку или курицу.