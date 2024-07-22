Россиянам рассказали, как решить проблему с вечными опозданиями

Правила этикета допускают опоздание сроком до 15 минут, но в Трудовом кодексе РФ опоздание даже на 5 минут считается нарушением. Тем не менее многие люди продолжают стабильно опаздывать, и это может быть вызвано целым рядом причин, среди которых эксперты выделяют жажду внимания, тревожность и страхи. Карьерный консультант, специалист по soft skills Светлана Скакун назвала топ-5 рекомендаций для тех, кто постоянно опаздывает, сообщает «Секрет фирмы» .

Эксперты выделяют целое множество причин, из-за которых люди опаздывают — жажду внимания, многозадачность, рассеянность, тревожность и страхи, психические заболевания, перфекционизм, ощущение вседозволенности, жесткое воспитание.

В первую очередь после опоздания нужно подумать, что могло его вызвать. Если причина повторяется из раза в раз, ее необходимо устранить. Если человек считает себя «хроническим» опаздывающим, ему следует поменять свое мышление. Время необходимо воспринимать как ценный ресурс.

В организации своего времени может хорошо помочь письменное планирование, даже если это просто ведение электронного календаря.

Кроме того, важно планировать не только само мероприятие, куда нельзя опаздывать, но и другие дела, идущие до или после него. Можно разбить свои задачи на «крупные» и «мелкие».

«Планируйте не более 60 процентов своего времени, оставляя временные „дыры“ в расписании. Именно они могут оказаться тем самым стратегическим запасом времени. Именно они помогут сделать вдох, когда кажется, что сил больше нет», — поделилась эксперт Светлана Скакун.

Если человек опаздывает постоянно, то в течение одной рабочей недели ему нужно вести записи всего, что человек делает, указывая временные промежутки — это позволит выявить ошибки в планировании.

Также может быть полезно ставить себе напоминания на телефоне, особенно если проблема кроется в неорганизованности и рассеянности, заключила карьерный консультант.