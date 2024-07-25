Россиянам рассказали, как правильно вялить рыбу

Россиянам посоветовали удалять слизь с рыбы перед тем, как начинать вялить

Процесс вяления рыбы не так прост, поэтому к нему следует подготовиться. Для начала нужно отсортировать продукт по весу и размеру, после чего тщательно промыть от слизи, которая может превратиться в трудноудаляемую пленку грязно-желтого цвета и испортить рыбу, сообщает Общественная Служба Новостей .

После этого следует при необходимости удалить чешую и разделать крупную рыбу — выпотрошить, удалить голову, жабры, спинку и бока. Для предотвращения протекания сока из рыбы можно использовать чистую ткань или марлю. После завершения процесса рыбу еще можно досушить и дать ей дозреть какое-то время.

Хороший вариант — использование вялочно-сушильной камеры, в которой процесс вяления сокращается до 24 часов, в отличие от естественного вяления. Так происходит из-за более активного созревания мяса рыба, которое запускается в камере.