Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за пылесосом

Пылесос, как и любая другая домашняя техника, требует надлежащего обслуживания и ухода, сообщает Общественная Служба Новостей .

По завершении каждой уборки необходимо проверять, в каком состоянии находится пылесборник, и при необходимости очищать его. Если используется многоразовый мешок, его можно стирать, когда он сильно загрязнен.

Важно регулярно ухаживать за фильтрами тонкой очистки и остальными фильтрами пылесоса. Их можно промыть под потоком воды, а затем высушить перед тем, как вернуть их обратно в устройство.

Обязательно нужно следить за состоянием щеток и насадок — при необходимости тщательно очищать их от накопившихся пыли и грязи.

После завершения уборки пылесос следует ставить в вертикальное положение, чтобы предотвратить повреждение шланга и других частей. Не стоит оставлять пылесос в помещениях с повышенной влажностью или рядом с источниками тепла.