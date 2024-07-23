Россиянам рассказали, как правильно хранить рыбу

Для сохранения природных полезных свойств рыбы и вкуса важно ее правильно хранить. Стоит помнить, что охлажденная рыба должна храниться в морозилке при температуре от минус 2 до 0 градусов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Такую рыбу следует класть в специальную упаковку, которая обеспечивает сохранение свежести и предотвращает контакт с воздухом — пластиковые контейнеры, пакеты с застежкой или вакуум. Перед приготовлением охлажденную рыбу обычно размораживают.

Рыбу горячего копчения готовят при высоких температурах, что придает ей характерный вкус и аромат. Она также имеет не очень длинный срок годности.

Температура хранения для «горячей» рыбы — от минус 2 до 2 градусов тепла, влажность — 90%. Такой продукт надо упаковать в герметичную упаковку, чтобы предотвратить контакт с воздухом и другими продуктами.