Россиянам рассказали, как организовать свадьбу с изюминкой

Директор агентства по организации мероприятий Евгения Доронина рассказала, как стильно и выгодно отметить свадьбу этим летом. По ее словам, лучшее время для заключения брака — будние дни, сообщает «Вечерняя Москва».

Расписывать в будни более выгодно с финансовой точки зрения. Кроме того, по словам Дорониной, молодоженам будет проще найти площадку для проведения свадебной церемонии.

Эксперт отметила, что один из самых популярных и удачных вариантов летней свадьбы — праздник на природе с открытыми шатрами. Цена за аренду такого места составит от 10 тыс. руб. за день.

Свадебные наряды — неотъемлемая часть торжества, и образ невесты должен быть не только красивым, но и комфортным. Доронина рекомендовала девушкам обратить внимание на следующую обувь: балетки с квадратными носами (цена — от 1300 рублей), босоножки (от 1500 руб.), туфли с прозрачным верхом или ремешком из страз (от 2500 руб.). Цена свадебного платья составит от 5 тысяч рублей, а букет невесты обойдется в 2 тысячи рублей.

Женихам эксперт советовала присмотреться к костюмам в простом стиле рустик: брюки, рубашка и жилетка. Стоимость такого костюма начинается от 11 тыс. рублей. По словам Дорониной, в этом сезоне для мужчин актуальны натуральные цвета: бежевые, коричневые, песочные и голубые оттенки.

Также стоит помнить, что декор свадебного торта по стоимости может выйти дороже, чем сам торт. В таком случае лучше потратиться на вкусную начинку или сделать вместо торта пирамидку из кексов, отметила директор агентства.