Россиянам рассказали, как обезопасить себя от случайного провоза контрабанды

Адвокат Клинков: за контрабанду краснокнижных растений можно получить до 5 лет

Адвокат Дмитрий Клинков рассказал, что может грозить за провоз контрабанды через границу и как обезопасить себя при путешествиях за рубеж. Эксперт предупредил, что контрабанда краснокнижных растений и грибов влечет за собой лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает «Секрет фирмы» .

Если отсутствуют признаки преступления, человека будут судить в рамках административного права, поделился эксперт. Наказание может включать штраф и конфискацию груза.

По словам адвоката, если человек не осознавал, что совершает противоправные действия, он не будет привлечен к уголовной ответственности за контрабанду. Однако в таком случае будут оценены все обстоятельства случившегося.

«Должностные лица, решая вопрос о вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, будут оценивать в совокупности все факты произошедшего обнаружения — прятал ли его человек, маскировал и тому подобное, либо перемещал открыто», — поделился юрист.

По новым правилам, которые вступили в силу с 1 апреля 2024 года, лишение свободы сроком до 5 лет можно получить за незаконный провоз краснокнижных растений и грибов, водных ресурсов, особо ценных диких животных, а также стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей.

Чтобы обезопасить себя, Клинков рекомендовал туристам быть внимательными и проверять тот или иной предмет, товар по действующему законодательству, прежде чем вывозить его из страны пребывания.