Россиянам рассказали, как не попасть в руки мошенников в День всех влюбленных

Эксперт: в День всех влюбленных лучше делать заказы в проверенных магазинах

День всех влюбленных часто становится пиком работы мошенников, которые увеличивают свою активность в этот период. Эксперт по цифровизации и новым технологиям Максим Малышев поделился своими наблюдениями о распространенных схемах мошенничества в этот день.

По словам Малышева, желание приобрести подарок ко Дню святого Валентина может привести к утечке личных данных и финансовым потерям. Часто злоумышленники используют тактику давления, предлагая заманчивые предложения, например, «букет из 50 роз за 500 рублей». В таких случаях советуют немедленно отключить звонок и не поддаваться на провокации.

«Либо могут представляться какой-то известной компанией и задавать вопросы. И когда человек несколько раз говорит „да“, ему проще потом сказать „да“ на какой-то следующий вопрос. На этом тоже мошенники пытаются играть», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Малышев настоятельно рекомендовал делать заказы только в проверенных магазинах и на авторизованных сайтах. Если имя компании незнакомо или номер телефона вызывает подозрение, лучше не доверять таким предложениям. Он также добавил, что заказы стоит инициировать самим, а не реагировать на входящие предложения.