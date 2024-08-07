Россиянам рассказали, как компактно поместить вещи в чемодан

Бьюьти-блогер Рия Горбунова заявила, что для хорошего отпуска достаточно нескольких универсальных комплектов одежды. Туристам следует избегать вещей «на всякий случай» и обратить внимание на необходимые аксессуары, компактные средства гигиены и мелкую технику — зарядку и гаджеты, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в путешествии можно пользоваться дорожными наборами косметических средств или купить все на месте, ограничиться смартфоном и, если необходимо, компактным ноутбуком. Из одежды и украшений нужно взять только то, что точно планируете носить.

Обувь стоит выбирать разную: пляжные тапочки, одни туфли или балетки. Обязательно нужно взять одну-две теплые вещи, зонтик и дождевик — непогода может застать практически в любой точке земного шара.

Также эксперт дала несколько советов по упаковке вещей в багаж. Чтобы уместить все вещи в один небольшой чемодан, она рекомендовала использовать технику скручивания вместо традиционного складывания, это помогает сэкономить место и не помять одежду. Куртки и свитеры можно положить в компрессионные пакеты и мешки.