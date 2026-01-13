Россиянам рассказали, как изменятся начисления больничных в 2026 году

В этом году минимальная выплата по больничному листу у россиян зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января МРОТ увеличили до 27 093 рублей, поэтому вырастет и минимальная сумма пособия по нетрудоспособности, сообщает Life.ru .

«Что касается максимального размера больничного, то в 2026 году получить его смогут только люди, кто в 2024 году в среднем в месяц зарабатывал больше 185 тыс. рублей, а в 2025-м — более 230 тыс. рублей», — отметила юрист Елена Кузнецова.

С 1 января также вступил в силу федеральный закон «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

Для самозанятых уплату взносов следует производить ежемесячно, застрахованные сами могут выбирать стоимость страхового года из двух вариантов и уплачивать взносы. Размер пособия при больничном будет различаться. Если застрахованный уплачивал взносы в наименьшем размере, то и пособие будет небольшое.

«Страховые суммы на полный календарный месяц могут составить 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84% страховой суммы. Право на получение пособия у самозанятых возникнет по истечении шести месяцев уплаты страховых взносов», — пояснила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

