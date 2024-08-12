Россиянам рассказали, как избежать системных сбоев на компьютерах с ОС Windows

Эксперт Фегон: для стабильности работы ПО на Windows нужно его тестировать

Преподаватель университета «Синергия» Сергей Фегон отметил, что недавний сбой в работе систем Microsoft, нанесший ущерб в 380 млн долларов авиакомпании Delta Air Lines, актуализировал вопрос зависимости бизнеса и госструктур от проприентарного программного обеспечения, пишет RuNews24.ru .

По его словам, проблема «синих экранов смерти» и нестабильной работы Windows-систем обусловлена закрытостью исходного кода коммерческого ПО, что затрудняет поиск и исправление ошибок сторонними разработчиками.

В отличие от проприентарного программного обеспечения, свободное с открытым кодом позволяет изучать и улучшать его самостоятельно, отметил эксперт.

Фегон предложил несколько мер для повышения стабильности работы компьютеров и серверов под управлением Windows. В первую очередь он посоветовал не экономить на квалификации технических специалистов — разработчиков, тестировщиков, системных администраторов.

По словам Фегона, нужно регулярно создавать и поддерживать в актуальном состоянии резервные копии ПО, а также проводить учения по восстановлению из бэкапов. Также важно использовать проверенные программные продукты и библиотеки от официальных вендоров, а в случае применения open source-решений тщательно тестировать их.