Россиянам рассказали, как избавиться от «синдрома самозванца»

Подсознание человека иногда работает против него, ставя преграды на пути к успеху, и тогда он не может справиться с задачами, решение которых дается с легкостью. Одна из таких преград — «синдром самозванца» и от него можно избавиться, сообщила РИАМО бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

Она уточнила, что специалистам известно большое количество преград, которые становятся препятствием на пути к успеху в бизнесе, карьере и личной жизни. «Синдром самозванца» часто встречается у амбициозных и успешных людей, которые могли бы избежать многих проблем, если бы справились с внутренним состоянием.

«Один из признаков „синдрома самозванца“ — вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удается достичь идеала. Такие люди могут ощущать себя недостаточно хорошими руководителями, родителями, супругами; часто они недовольны своей внешностью. Однако при этом они могут быть успешными и востребованными по общепринятым стандартам», — пояснила Никитина-Кузякова.

По ее словам, «самозванцы» часто объясняют успехи счастливой случайностью и больше всего боятся, что результаты обусловлены стечением обстоятельств, чьими-то заслугами, поэтому не верят в свои силы и не могут адекватно оценивать себя как личность или профессионала в определенной сфере. Также люди с «синдромом самозванца» убеждены, что успеха невозможно добиться без титанических усилий, поэтому часто перегружают себя работой или берут лишние обязанности, тем самым доводя нервную систему до истощения.

Психолог предупредила, что все это негативно отражается на самооценке, карьере, бизнесе, личной жизни. Синдром мешает принимать успехи и наслаждаться жизнью, испытывая радость от достижений.

Как уточнила собеседница, избавиться от синдрома можно несколькими способами. Главное — научиться относиться к неприятностям спокойно. Важно понимать, что идеальных людей не существует, проблемы возникают у всех, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. В то же время и успеха бездельники не достигают. Побороть «синдром самозванца» поможет и способность управлять своим мышлением и переходить от намерений к действиям. В этом поможет следование девизу: «Берись и делай!»

Существует также специальная методика, которая позволяет определить у себя «синдром самозванца». Она разработана при участии более чем 15 специалистов: психотерапевтов, программистов и математиков. Методика находится в закрытом доступе, потому что правильно воспользоваться ей могут только профессионалы.

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