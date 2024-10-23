Россиянам рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

Синдром самозванца — это распространенный психологический феномен, при котором человек систематически сомневается в своих способностях и достижениях, полагая, что его успехи — это лишь случайность, или ему повезло. Они стремятся быть уникальными и первыми, не позволяя себе проявлять слабости, независимо от состояния здоровья или эмоционального фона. По словам психолога Марии Куркчи, часто «самозванцы» говорят себе: «я не справлюсь», сообщает сайт «Узнай.ру» .

Признаками синдрома являются постоянные сравнения себя с окружающими, страх перед неудачами, обесценивание похвалы и даже страх достигнуть успеха, так как это может повысить требования к себе. Эти люди часто беспокоятся, что вскоре их может разоблачить кто-то более талантливый. Они уверены, что их достижения — следствие удачи, а не собственных талантов.

Синдром самозванца вредит, заставляя людей тратить много энергии на соответствие чужим ожиданиям, что приводит к эмоциональному истощению и снижению продуктивности. Непрекращающийся самокритицизм и страх неудачи мешают брать на себя риски и добиваться новых высот, добавила психолог.

По ее словам, чтобы справиться с синдромом самозванца, важно начать с осознания проблемы, ведь это поможет перейти к действиям. Нужно принять ответственность за свою жизнь, успехи и неудачи. Сравнивать себя стоит лишь с прошлым собой: отметить, какие навыки и знания приобретены. Также рекомендуется повысить осознанность, наблюдая за своими мыслями и избегая сравнения с другими.

Каждый вечер можно записывать положительные моменты своего дня, учиться адекватно критиковать себя, акцентируя внимание на своих достоинствах, исследовать страхи, связанные с ошибками: выяснять, что именно пугает, и записывать свои опасения.

«Полностью избавиться от „самозванца“ нельзя: так или иначе эта фигура в нас остается. Лучшее, что с ней можно сделать, — это увидеть, обозначить, принять, понять, как она появилась и какую функцию выполняет», — заключила психолог Мария Куркчи.