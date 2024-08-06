Россиянам рассказали, как избавиться от ос в доме

Осиное гнездо на чердаке или балконе представляет особую опасность, и от него следует как можно скорее избавиться. Энтомолог, куратор научно-популярных проектов Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов заявил, что в борьбе с осами можно применить и народные средства.

«Есть народные методы: например, можно окурить гнездо дымом, в этот момент осы становятся спокойнее, они фактически чувствуют удушье. Затем гнездо нужно упаковать в какой-то герметичный сосуд — это может быть либо ведро с плотной крышкой, либо банка, либо пакет», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Захваченное гнездо можно либо утопить, либо просто выбросить. Если нет желания убивать ос, то гнездо можно оставить на природе, отметил Гомыранов.

По словам эксперта, гнезда ос лучше не брать в руки, поскольку такое действие может быть по-настоящему опасно. Стоит помнить, что если насекомые почувствуют угрозу, они могут начать жалить человека целым роем. Это может обернуться плохо, особенно для аллергиков, предупредил энтомолог.